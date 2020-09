Nintendo va continuer à développer des consoles de jeux

Depuis quelque temps déjà de grandes questions traversent l'industrie des jeux vidéo : allons-nous vers une "Nexflixisation" du marché des jeux vidéo et le temps des consoles dédiées uniquement aux jeux est-il déjà révolu ? Pour de nombreux intervenants est spécialistes du secteur, c'est inexorable. Les consoles seront bientôt remplacées par des abonnements permettant de jouer aux jeux que l'on souhaite sur n'importe quel écran, que ce soit celui d'un ordinateur, d'un smartphone, d'un miroir de salle de bain ou d'une porte de frigo. Avec le développement du "tout numérique, qui a d'ailleurs bien profité de la crise du coronavirus, c'est une perspective qui n'enchante pas tous les joueurs.

Les fans de Nintendo, cependant, peuvent, pour le moment être rassurés. Si on se fie aux paroles du président de la société, Shuntaro Furukawa lors du briefing sur la gestion de l'entreprise qui a eu lieu hier, Nintendo va continuer à développer des appareils dédiés aux jeux tout en pérennisant l’écosystème actuel de la Nintendo Switch avec notamment les comptes Nintendo reliés à la console et le programme de fidélité. L'idée est de créer un cercle vertueux et des relations positives entre la société et les consommateurs.

Alors on ne sait pas si évoquait le prochain modèle de Nintendo Switch (New ou Super) ou la véritable Switch 2 mais il semblerait que, chez Nintendo du moins, les consoles aient encore de l'avenir.