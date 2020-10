Nintendo Japon va baisser officiellement le prix du Joy-Con

Vu sur le site de Nintendo Japon : à partir du 6 novembre prochain , Nintendo va baisser le prix des Joy-Con vendus seuls sur son site qui vont passer de 4480 yens (soit plus ou moins 36 euros) à 3740 yens (soit plus ou moins 30€) Pour le moment l'annonce ne concerne que le Japon. En Europe, et plus spécifiquement en France, les Joy-Con sont d'ailleurs vendus par paire sachant que sur le My Nintendo Store français ,Nintendo ne met en vente qu'une paire de Joy-Con rouges (exclusif). C'est en tout cas la première fois que Nintendo baisse officiellement le prix du Joy-Con et il faudra patienter pour voir si cette réduction annonce finalement une baisse de prix plus globale...

Source : Nintendo