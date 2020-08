La Nintendo Switch s'offre un nouveau spot TV : trouvez votre façon de jouer

Si Nintendo ne communique plus sur son catalogue de licences à venir, les services com' font le nécessaire de part et d'autre du monde pour maintenir la hype autour de la Nintendo Switch. Aujourd'hui c'est du côté des Etats-Unis que nous allons orienter notre regard avec la parution d'un nouveau spot TV intitulé "Find our Way to Play", que l'on peut aisément traduire "Trouvez votre façon de jouer".

Au menu rien de spécialement innovant, Nintendo mettant toujours autant l'accent sur l'aspect nomade de la console, tout en mettant en avant ses titres grand public comme Ring Fit Adventure ou encore Super Mario Odyssey pour ne citer qu'eux. Nous vous laissons visionner le spot ci-dessous.