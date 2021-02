[Astuce] En appuyant sur les boutons ZL et ZR, vous pouvez afficher le pourcentage de la batterie de votre Nintendo Switch

C'est une petite astuce mise en lumière par un utilisateur du forum Reddit et repérée par nos confrères de Nintendo Life. Alors attention, ce n'est pas l'astuce du siècle et vous la connaissez d'ailleurs peut être déjà mais cela reste un petit détail sympa à connaître comme Nintendo en est coutumier.

Comme vous le savez sûrement si vous possédez la Nintendo Switch, vous pouvez, parmi les différents paramètres ajustables et modifiables de la console, choisir si vous préférez voir ou non le pourcentage restant de la batterie. Cependant, même si vous préférez ne pas l'afficher en permanence, il est très facile d'y jeter un œil de temps en temps, simplement en appuyant simultanément sur les boutons ZL et ZR. Ainsi, le pourcentage s'affiche pendant deux secondes avant de disparaître à nouveau.

Alors que vous connaissiez ou non ce détail, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Reddit