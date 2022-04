Nintendo Switch Online - La troisième vague des icônes de Splatoon 2 est disponible

Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques semaines, il est désormais possible pour les possesseurs d'un abonnement Nintendo Switch Online de créer des icônes personnalisées pour son profil de joueur. Demandant 10 points argents pour un personnage, et 5 points pour un cadre ou un fond, ces différents éléments sont disponibles à durée limitée le temps d'une petite semaine. A l'honneur ce mois-ci aux côtés de Kirby, c'est la licence Splatoon 2 qui vient tout juste de publier sa troisième vague d'éléments. Si vous voulez faire leur acquisition, vous aurez jusqu'au 24 avril pour les télécharger.

Pour rappel, les icônes de Splatoon 2 et Kirby et le Monde Oublié seront disponibles jusqu'au 2 et au 6 mai. Nous n'avons pas encore d'informations sur les licences qui les remplaceront.