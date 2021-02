Nintendo Switch Online : 4 nouveaux jeux vont rejoindre le catalogue en Février

À compter du 17 février prochain , 4 nouveaux jeux vont faire leur apparition sur le catalogue mis à disposition des joueurs abonnés au service du Nintendo Switch Online. La large palette de titres disponibles va donc s'étoffer d'un jeu Nes Fire'n Ice et de trois jeux Super Nes Prehistorik Man, Doomsday Warrior et Psycho Dream. Il y en aura pour tous les goûts, les amateurs de puzzle pourront s'extasier devant ceux de Fire'n Ice, les férus de plateformes trouveront leur compte dans le jurassique Prehistoric Man, les afficionados d'action pourront se défouler dans Psycho Dream et les combattants du dimanche pourront devenir le maître de l'arène dans Doomsday Warrior. Les prix des différentes offres d'abonnement restent inchangés :

Pour un seul compte abonnement individuel : 1 mois(30 jours) :3,99 €

1 mois(30 jours) :3,99 € 3 mois (90 jours) : 7,99 €

12 mois (365 jours) : 19,99 € Jusqu'à 8 comptes abonnement familial : 12 mois (365 jours) :34,99 €

Nintendo vous propose d'ailleurs un aperçu en vidéo de ces quatre jeux :