Nintendo Switch Online - 4 Titres supplémentaires disponibles sur la Console Virtuelle Mega Drive

Disponible dans le cadre de l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack Additionnel, cela faisait un petit moment que la Mega Drive n'avait pas eu le droit à une petite mise à jour de son catalogue. Nintendo vient de rectifier le tir avec une nouvelle sélection de 4 titres dès à présent disponibles :

Pour rappel, le Nintendo Switch Online + Pack Additionnel est proposé au prix de 39,99€ pour un abonnement à l'année. Si vous avez déjà un compte Nintendo Switch Online Classique, vous pouvez opter pour une mise à niveau dont le prix varie en fonction de votre date d'expiration, et pour les familles de joueur, il existe également la solution d'abonnement familial pouvant gérer jusqu'à 8 comptes.

Ces classiques SEGA Mega Drive sont maintenant disponibles pour les abonnés Nintendo Switch Online + Pack additionnel !



☑️ Ghouls 'n Ghosts

☑️ Landstalker

☑️ Crusader of Centy (Soleil)

☑️ The Revenge of Shinobi