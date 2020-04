Un homme fabrique sa propre Nintendo Switch pour moins de 200 euros

Fatigué d'attendre que les stocks de Nintendo Switch soient réapprovisionnés et très énervé de voir les prix pratiqués par certains vendeurs profitant de la situation de pénurie, un homme a décidé de fabriquer lui-même la Nintendo Switch à partir de pièces détachées utilisées pour les réparations ! Une idée un peu dingue mais l'homme, méticuleux, à réussi à trouver toutes les pièces sur le net et, mieux, à les assembler ! Il a du parfois marchander et patienter un peu pour certaines pièces arrivent de Chine mais en un mois il a réussi à tout réunir pour 200 dollars soit moins de 200 euros ! Alors il a eu quelques soucis avec les Joy-Con mais sa console s'allume et il peut jouer à Animal Crossing !

Retrouvez son tutoriel en images (en en anglais) sur cette page.