Nintendo Switch : les bonnes offres du Black Friday

Les fêtes approchent et si vous comptez faire des cadeaux (aux autres ou à vous-même), c'est peut-être le moment de faire chauffer sa carte bleue (pour celles et ceux qui en ont) ou celle(s) de ses parents ! C'est en effet le Black Friday en France pour encore quelques heures... Retrouvez ci-dessous l'offre star de ce Black Friday sur de nombreux site dont Amazon est un pack Switch Lite + Animal Crossing New Horizon (en numérique) + un abonnement au Switch Online de 3 mois à 219€. Retrouvez nos liens partenaires ci-dessous.

Retrouvez la Switch Lite Turquoise + Animal Crossing (en code de téléchargement) à 219€ (au lieu de 249,99€ )

Retrouvez la Switch Lite Corail + Animal Crossing New Horizons (en code de téléchargement) + 3 mois d'abonnement au Nintendo Switch Online à 219 € (au lieu de 249€ )

Si vous avez besoin d'une carte SD pour votre console et que vous voulez pousser le détail jusqu'à ce qu'elle soit estampillée Mario, la carte micro SDXC 128 Go Mario et la carte micro SDXC 256 Go est dispo à -50% Voir notre lien Partenaire ICI

Acheter la carte Micro SD 128 Go Mario à 21,99€ (au lieu de 42,99€) La version 256 Go Mario (étoile) est à 40,99€ (au lieu de 93,99€)

Vous pouvez aussi opter pour cette superbe offre carte microSDXC Ultra 512 Go 0 49,99€ au lieu de 157,99€ (merci à wildy pour l'info)

VOIR AUSSI :

Sur Amazon on trouve aussi quelques bonnes affaires liées à Nintendo. par exemple :