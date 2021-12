Nintendo Switch - Les démos à ne pas louper pour bien débuter

Si vous faites partie de ceux qui ont reçu une Nintendo Switch pour Noël, bienvenue dans notre grande famille de joueurs Nintendo. Qui dit acquisition d'une nouvelle console de jeu dit bien sûr ludothèque à créer. Et sur ce point, force est de constater que l'on n'a pas tous le luxe de pouvoir s'acheter les jeux que l'on souhaite sur le moment.

Pour remédier à cela, l'équipe Nintendo-Master a préparé une liste non-exhaustive de jeux disponible sur la Nintendo Switch et disposant d'une démo gratuite accessible directement sur le Nintendo eShop. Du jeu AAA à de l'éditeur tiers, en passant par les indépendants, il y aura là de quoi satisfaire les envies de chacun, afin de partir pourquoi pas sur l'achat de la version complète un peu plus tard. A noter que si vous vous connectez sur le site internet de l'eShop avec vos identifiants de compte Nintendo Switch, vous avez la possibilité de lancer le téléchargement des démos (et des jeux complets) directement depuis votre ordinateur ou smartphone / tablette si votre console est connectée à internet. Pratique si vous êtes en déplacement et que la Nintendo Switch ne vous a pas suivi.

Et si vous avez des démos et des jeux à conseiller, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Les pages eShop des jeux sont accessibles directement en cliquant sur les images.

Source : Nintendo