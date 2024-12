Nintendo Switch - Le résumé de votre année 2024 en jeux est disponible

Après Microsoft qui a dégainé en premier sa rétrospective de vos heures sur consoles Xbox, puis Sony qui leur a emboité le pas avec leur Wrap Up de vos jeux les plus joués sur consoles PlayStation, il est l'heure pour Nintendo de sortir son propre résumé de votre année sur Nintendo Switch. Comme l'année dernière, cette fonctionnalité (disponible en cliquant juste ici) vous permet de voir votre temps de jeu total sur l'année, vos jeux favoris (les plus joués) mois par mois, le nombre de jeux joués, votre genre favori...etc...

En cette plus que probable dernière année de la Nintendo Switch, la console de plus de sept ans vous satisfait-elle encore ?

Source : Nintendo