Nintendo Switch - Le résumé de votre année 2023 en jeux est disponible

Combien de temps avez-vous joué à votre Nintendo Switch ? Quels ont été vos jeux favoris de l'année ? Combien de temps avez-vous passé dans The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom ? Toutes ces questions peuvent désormais être facilement répondues puisque Nintendo vient de déployer son site spécial pour déterminer tout cela et résumer votre année 2023 sur Nintendo Switch. Pour obtenir votre résumé rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre connecté sur ce site et ainsi déterminer vos statistiques de cette folle année :

Cliquez ici pour découvrir votre résumé de l'année 2023.

N'hésitez surtout pas à nous partager vos statistiques en commentaires !