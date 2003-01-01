Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 - Le poids des jeux eShop - Sorties Janvier 2026

Après les fêtes de fin d'année, il n'y a pas que les joueurs qui vont passer sur la balance. Les jeux à venir en janvier 2026 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 viennent à leur tour de passer sur la balance, et autant dire qu'avec un certain FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, de la place doit être préparée sur vos consoles et cartes mémoires. Voici un petit récapitulatif des poids des jeux à venir en janvier :

Nintendo Switch 2 :

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE - 88GB

- 88GB The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon - 25,6GB

- 25,6GB Dynasty Warriors: Origins - 21,6GB

- 21,6GB Dispatch - 10,9GB

- 10,9GB Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition - 10,8 GB

- 10,8 GB MIO: Memories in Orbit - 3,4 GB

Nintendo Switch :