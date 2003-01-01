Divers
Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 - Le poids des jeux eShop - Sorties Janvier 2026
Par ggvanrom - Il y a 13 heures
Après les fêtes de fin d'année, il n'y a pas que les joueurs qui vont passer sur la balance. Les jeux à venir en janvier 2026 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 viennent à leur tour de passer sur la balance, et autant dire qu'avec un certain FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, de la place doit être préparée sur vos consoles et cartes mémoires. Voici un petit récapitulatif des poids des jeux à venir en janvier :
Nintendo Switch 2 :
- FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE - 88GB
- The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon - 25,6GB
- Dynasty Warriors: Origins - 21,6GB
- Dispatch - 10,9GB
- Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition - 10,8 GB
- MIO: Memories in Orbit - 3,4 GB
Nintendo Switch :
- The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon -12,2GB
- Dispatch - 10,9GB
- Eradicator Genesis - 1,8GB
- Ultimate Battle Simulator - 1,3GB
- Farm Simulator 2025 - 1,1GB
- Mom Life Simulator - 1022MB
- I Am Future: Cozy Apocalypse Survival - 744 MB
- Wander Scoop - 520MB
- Adventure Reborn - 441MB
- M.A.U.S - 210MB
- Lovely Spot the Difference Fantasy Edition - 145MB