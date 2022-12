Nintendo Switch - Découvrez le grand Récap' de votre année 2022

Comme l'année dernière, Nintendo vous propose de fêter cette fin d'année en vous proposant un outil permettant d'identifier les grands jeux qui ont rythmés votre année sur Nintendo Switch. Grâce à celui-ci vous allez pouvoir découvrir à quels jeux vous avez le plus joué cette année, en les classant par mois ou par le nombre d'heures écoulées sur ceux-ci. Accessible en cliquant juste ici, cet outil devrait vous permettre de vous remémorer joyeusement cette année 2022 riche en grosses sorties sur la console hybride.

Quels sont vos jeux Nintendo Switch de 2022 ? N'hésitez pas à nous partager vos résultats en commentaires et sur les réseaux !

Le résumé de votre année #NintendoSwitch2022 est arrivé !



Découvrez à quels titres vous avez le plus joué et bien plus : https://t.co/ctp8frVxpp pic.twitter.com/NnTtIlBneD