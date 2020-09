Nintendo prévient que si la Nintendo Switch n'est pas utilisée pendant plusieurs mois, la batterie peut ne plus fonctionner

Attention ! Nintendo vient de publier une recommandation sur le compte Twitter de son support client : il est impératif de charger sa Nintendo Switch au moins deux fois par an (une fois tous les six mois.) Si vous jouez beaucoup avec votre Nintendo Switch, cette recommandation doit vous sembler totalement farfelue... Par contre, si vous êtes du genre à jouer rarement en fonction des jeux qui sortent et que vous pouvez, par exemple, laisser votre console au fond d'un tiroir ou d'un placard pendant plusieurs mois, alors il vaut mieux la prendre au sérieux. En effet, Nintendo précise que le batterie de la Nintendo Switch risque de ne plus fonctionner si elle n'est pas rechargée au moins une fois tous les six mois. En résumé, si vous avez une Nintendo Switch, on vous conseille d 'y jouer au moins de temps en temps !