Un prototype de la Nintendo Switch datant de 2016 retrouvé

Un prototype de la Nintendo Switch a été retrouvé et acheté par un historien de Nintendo. Ce prototype date de 2016 , un temps où la console de Nintendo était encore connue sous son nom de code, la Nintendo NX. Au-delà de la prouesse d'avoir réussi à retrouver un tel objet dans un état si remarquable, les deux compères dont vous pouvez voir les tweets ci-dessous, ont commencé à décortiquer l'intérieur de la console. Tout d'abord l'OS qui permet à la console de fonctionner mais aussi tous les fichiers en interne comme le firmware. Pour l'instant il n'y a rien de bien croustillant de stocké dans la console qui n'a été révélé si ce n'est que, comme vous pouvez le constater sur l'image ci-dessous, l'OS fait bel et bien référence à la fameuse Nintendo NX. Voyez par vous même, sur la photo en bas de cet article, la phrase ci-dessous est lisible :

Pour ce qui est du look de la console en lui-même, vous en avez un aperçu vu du haut ci-dessous, la console ne diffère qu'assez peu de son modèle final commercialisé en mars 2017, aux détails près que le bouton de contrôle du volume est différent et que les vis utilisées pour assembler le tout sont elles aussi différentes, comme le note @forestillusion dans son tweet. Pas de Joy-Con en vue malheureusement mais on peut penser que Nintendo avait préféré séparer la production de la console et de ses manettes pour réduire les chances de voir le tout leaker sur la toile.

Si effectivement rien de bien transcendant ne ressort -pour l'instant- de cette découverte historique, il est amusant de constater que la Nintendo Switch était quasiment prête bien avant sa sortie. De plus l'utilisation du terme Nintendo NX en interne est aussi assez amusante quand on sait à quel point ces deux petites lettres ont pu faire fantasmer les joueurs et la presse avant la véritable révélation de la Nintendo Switch et de son nom définitif en vidéo le 20 octobre 2016 . Allez pour la nostalgie vous reprendrez bien une petite dose de hype en re-regardant le fameux reveal de la console ?

With the help of @Akfamilyhome we have secured a development Nintendo Switch system (EDEV) from a seller in Hong Kong. The unit is from around April 2016, making it the earliest Switch to be found so far, predating the retail release by almost a whole year. pic.twitter.com/rPdy7Hr4Cf