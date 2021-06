Nintendo prévoit une grosse maintenance qui affectera beaucoup de services le 29 juin prochain

Une nouvelle maintenance des services de Nintendo est prévue, mardi 29 juin prochain à partir de 00h30 et jusqu'à environ 2h30 du matin , de nombreux services en ligne seront indisponibles sur les différentes consoles Nintendo. Sur la Nintendo Switch, la Nintendo Wii U et enfin la Nintendo 3ds, durant cette tranche de deux heures, la distribution de données, à savoir les mises à jour de jeux et de consoles, seront indisponibles et l'eShop sera totalement inaccessible. De plus, sur Mobile, l'application de contrôle parental et celle du Nintendo Switch Online seront elles aussi totalement inaccessibles durant ces deux heures. Il vous faudra donc prendre vos précautions et utiliser tous ses services avant ou après cette tranche horaire.

Voici le texte officiel publié par Nintendo afin de nous avertir :