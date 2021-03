Une maintenance des services eShop des consoles Nintendo prévue le 6 avril prochain

Le Nintendo eShop va être inaccessible dans la journée du 6 avril 2021 de 7 heures à 9 heures du matin , cela concerne les eShop des consoles Nintendo Switch, Nintendo Wii U et Nintendo 3ds. Cette maintenance est tout à fait normale et totalement planifiée, elle ne devrait pas affecter les services en ligne de tous les jeux. En revanche les achats de jeux, contenus et d'abonnements en ligne risquent d'être fortement perturbés et nous vous recommandons de prendre vos précautions en effectuant vos achats à différentes heures que celles prévues pour cette maintenance.

Voici le communiqué officiel de Nintendo au sujet de cette maintenance d'entretien :

Calendrier d'entretiens à venir : Nintendo eShop Les services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance. Date et heure Du mardi 6 avril 2021 à 7h00 au mardi 6 avril 2021 à 9h00.

Source : Nintendo