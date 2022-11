Nintendo Switch 2 - Une offre d'emploi pour un jeu Pokémon mentionne "une console de prochaine génération"

La prochaine génération de Pokémon est à peine attendue dans quelques jours (Pokémon Écarlate et Violet sortent le 18 novembre prochain ) que Game Freak est au travail sur l'avenir vidéoludique de la licence. Si jusque-là rien d'étonnant, une offre d'emploi publiée sur le site japonais "Dota" vient aujourd'hui planter un premier clou dans le cercueil de la Nintendo Switch.

Sortie le 3 mars 2017 , la fière console hybride de Nintendo commence à être assez âgée pour que l'on envisage désormais sérieusement l'imminence de l'annonce de la console qui lui succédera. Si d'aucun verrait bien cette future console sortir début 2024 (ce qui concorderait avec la fin des vagues de circuits supplémentaires pour le Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe), la Pokémon Company vient aujourd'hui de confirmer travailler sur un (ou plusieurs) jeux Pokémon pour cette future génération de console via une offre d'emploi? Cette offre mentionne clairement rechercher un "Modeleur CG 3D" et évoque de la "recherche et développement pour du matériel de nouvelle génération".

Étant donné le planning général de développement que l'on connaît à Game Freak, il est fort probable que cette offre d'emploi soit lancée aujourd'hui en vue de développer un nouveau jeu Pokémon à destination d'une future console Nintendo et qui devrait sortir dans la poignée d'année à venir (il a fallu seulement deux années à Game Freak pour donner naissance à Pokémon Épée et Bouclier).

Si aujourd'hui nous ne voyons tout simplement pas une console dite "mid-gen" sortir des usines de Nintendo (nous parlons évidemment ici d'une éventuelle Nintendo Switch Pro dont l'ombre plane toujours dans les sphères les plus complotistes des Youtubeurs et autres leakers persuadés de voir l'avenir), il est très clair que cette offre d'emploi concerne une nouvelle génération de consoles Nintendo et non juste un rafraîchissement de la Nintendo Switch via un nouveau modèle pour la console.

Nul doute que cette histoire sera vite démêlée et que nous sommes plus proches de la sortie de la console qui succédera à la Nintendo Switch que de la sortie de la Nintendo Switch elle-même. Que pensez-vous de ces nouvelles informations ? Verrons-nous une Nintendo Switch Pro avant la sortie d'une nouvelle génération de consoles Nintendo ? Quand sortira la console qui succédera à la Nintendo Switch selon vous ?