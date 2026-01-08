Nintendo Switch 2 - Une nouvelle année en couleur avec la paire de manettes Joy-Con 2 violet clair / vert clair

Pour bien débuter l'année 2026, Nintendo a décidé d'apporter un peu de couleurs pour les accessoires de votre Nintendo Switch 2. Tout juste annoncé, la Paire de manettes Joy-Con 2 violet clair / vert clair est disponible en précommande dès à présent sur le store de Nintendo. La date de sortie est fixée au 12 février, soit le même jour que la sortie d'un certain Mario Tennis Fever. Serait-ce l'occasion pour les joueurs de faire l'acquisition d'une nouvelle paire de manette afin de profiter au maximum de ce nouveau jeu convivial en multijoueur local ?

Cet ensemble inclut un Joy-Con 2 (G), un Joy-Con 2 (D), ainsi que deux dragonnes Joy-Con 2 afin de pouvoir jouer immédiatement à deux en local dans les jeux compatibles. Les nouvelles manettes Joy-Con 2 permettent d'utiliser facilement les commandes par mouvements et proposent des vibrations HD 2, un nouveau bouton C pour accéder rapidement à GameChat*, ainsi qu'un mode souris utilisable dans les jeux compatibles.

Ces Joy-Con 2 violet clair et vert clair qui feront leur arrivée le 12 février sont maintenant disponibles en précommande sur le My Nintendo Store : https://t.co/iSoqDxNTjO pic.twitter.com/puFE6KGXyI — My Nintendo Store France (@NintendoStoreFR) January 8, 2026

Source : Nintendo