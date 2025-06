Nintendo Switch 2 - Un problème ? Pensez à la page d'aide officielle de Nintendo

Lorsque l'on achète une console le jour de sa sortie, il y a toujours ce moment d'euphorie bien caractéristique. Mais acheter les premières versions c'est aussi prendre un risque de tomber sur quelques bugs / défauts qui sont passés par les mailles du filet. A la rédaction, nous avons eu par exemple une console qui chauffait intensément après plusieurs téléchargements, mais aussi une console qui ne voulait tout simplement plus redémarrer. Heureusement dans ce cas de figures, une simple pression sur le bouton Power pendant 20 secondes a permis de relancer la console. Comment on a su la procédure à employer ? Tout simplement grâce à la page d'aide officielle du constructeur. Vous y trouverez les principales réponses à d'éventuels couacs qui devraient être (on l'espère) réglé dans les prochains jours ou prochaines semaines.

Source : Nintendo