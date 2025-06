Nintendo Switch 2 - Un patch day one pour activer certaines fonctionnalités

La Nintendo Switch 2 sort dans 3 petits jours, et vous avez surement constaté sur les réseaux sociaux que plusieurs petits malins se sont procuré la console avant l'heure. Leur joie fut cependant de courte puisqu'ils ne peuvent pas profiter pleinement de la console. Un patch Day One devra obligatoirement être installé à partir du 5 juin pour débloquer le plein potentiel de la console. Si l'on pensait d'après les premiers retours que ce patch était obligatoire pour tous les jeux, il semblerait que cela soit le cas uniquement pour les jeux Nintendo Switch 1 première du nom. Les jeux Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch 2 Edition peuvent se lancer sans ledit patch. À noter que nous ne connaissons pas le poids de ce patch. S'agira-t'il de quelques octets ou d'un téléchargement plus conséquent ? Dans tous les cas, privilégiez un démarrage de votre console avec une bonne connexion internet au cas où le 5 juin prochain !

// Nintendo Switch 2



Confirmado que o console NÃO NECESSITA DE PATCH para rodar jogos exclusivos de NS2 ou os NS2 Edition completos em cartuchos



O patch de primeiro dia só é necessário para jogos do NS1 e funções adicionais do sistema



(thx Neo_arcadia7) pic.twitter.com/OwzR6xDlUw — 'Necro' Felipe #UnivNintendo (@necrolipe) June 1, 2025