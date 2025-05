Nintendo Switch 2 : Et une, et deux, et trois cartouches différentes !

Si il y a bien un truc auquel on ne s'attendait pas, c'était d'autant parler de cartouches avec la sortie de la Nintendo Switch. Entre les cartouches rouges exclusives à la Nintendo Switch 2, les Nintendo Switch 2 édition qui, d'après Marvelous, marchent également sur Nintendo Switch 1, et les controversées Game Key sans aucun jeu à l'intérieur, il y a de quoi faire perdre la tête aux non initiés. A quelques jours de la sortie de la Nintendo Switch 2, quelques spécimens se baladent dorénavant dans la nature, ce qui a permis de confirmer plusieurs éléments, notamment le fait que oui, les cartouches Nintendo Switch 2 Edition sont bien lisibles sur Nintendo Switch 1 et Nintendo Switch 2. Au final, ce sera donc 3 types de cartouches différentes qui seront proposées sur le marché (pour le moment ???)

Cartouches avec code LB : Jeux exclusifs Nintendo Switch 2

Cartouches avec code LP : Game Key, fonctionne exclusivement sur Nintendo Switch 2

Cartouche avec code LN : Jeux Nintendo Switch 2 Edition, fonctionne sur Nintendo Switch 1 ET Nintendo Switch 2 (la bonne version se lance selon le support reconnu)