Nintendo Switch 2 : 249Go disponibles sur les 256Go annoncés

Nous sommes désormais à une petite semaine de la sortie officielle de la Nintendo Switch 2. Alors que les joueurs sont déjà entrain de penser aux titres qui accompagneront leur nouvelle console, la question de la mémoire est sur toute les lèvres entre l'augmentation du poids des jeux, et le quasi monopole des Game Key chez les tiers, obligeant les joueurs à télécharger intégralement le titre sur la console. Si Nintendo se voulait rassurant avec un stockage interne annoncé à 256Go, dans les faits, il risque d'y avoir un problème d'espace pour les plus gros consommateurs.

Si l'espace de stockage de 256Go est une réalité, il manquait tout de même une information cruciale, le poids du système d'exploitation qui fait tourner la console. D'après les premiers retours, ce système d'exploitation pèserait 6,9Go, ce qui laisserait donc aux joueurs 249,1Go d'espace de stockage. Si Mario Kart World avec ses 23,4 Go et Donkey Kong Bananza avec 10 Go font office de bons élèves côté optimisation, des titres comme Cyberpunk 2077 avec 60Go et Split Fiction avec 73Go auront vite fait de remplir la console hybride nouvelle génération.

Source : Reddit