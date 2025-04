EXCLUSIF - Nintendo Switch 2 - Enfin une console qui "fait le café"

Est-ce que nos amis japonais ne seraient pas un tout petit peu premier degré ? Si l'expression "Est-ce qu'il fait le café ?" est assez récurrente par chez nous, il semble que les pontes de chez Nintendo se soient dit : "À force de nous casser les pieds avec cette question sur la Switch, on va leur proposer cette fonctionnalité sur la Nintendo Switch 2." Voici, grosso modo, ce qui a dû se dire en réunion lors du développement de la nouvelle console du géant japonais.

Si nous attendons officiellement des nouvelles de la console pour le 2 avril 2025 , il semble qu'une bourde ait été commise au sein du service communication d’une société spécialisée dans les machines à café que l'on ne citera pas, mais qui commence par "Tassi" et finit par "Mo"). À en croire le visuel qui a fuité, la connectique USB-C située au-dessus de la console servira bien à l'utilisation de divers accessoires, et le premier d’entre eux sera… une superbe machine à café à capsules dénommée Nintendissimo ! Celle-ci vous permettra de vous concocter des boissons en fonction du jeu auquel vous jouez et de votre performance.

Bien serré pour les parties en ligne, avec une pointe de lait et de sucre pour les jeux plus chill comme Animal Crossing. Magie de conception oblige, le compartiment à capsules à l’arrière de la machine sera équipé d’un système de verrouillage parental, afin de ne proposer que des boissons sans caféine aux plus jeunes. Et pour ceux qui, comme votre serviteur, ont une aversion pour le café, rien ne vous empêchera de régler vos préférences directement sur votre profil utilisateur. Nous vous laissons découvrir le premier visuel de la bête ci-dessous.