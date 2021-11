Nintendo souhaite emmener les jeux Mario 3D vers de nouveaux horizons

Toujours dans le cadre de l'habituelle session de questions / réponses entre Nintendo et ses investisseurs, Si l'on pourrait nous accuser d'enfoncer des portes ouvertes en disant que Mario est devenu une icône incontournable du jeu vidéo depuis ses débuts sur borne d'arcade, on est en droit de se demander quel sera l'avenir du plombier moustachu et de ses comparses. Si Nintendo tente d'élargir ses horizons avec la sortie en 2022 du film d'animation Mario Bros., c'est du côté des jeux vidéo que nous attendons de voir comment le plombier va de nouveau briller.

Interrogé sur les différences entre les épisodes 2D et 3D, Shigeru Miyamoto s'est lancé dans une explication de sur l'exploitation du plombier, mais surtout vers quels terrains Nintendo compte bien l'emmener :

Pour ce qui est de la différence entre Mario 2D et Mario 3D, laissez-moi vous expliquer en décrivant le contexte du développement du jeu New Super Mario Bros. Wii, sorti en 2009. À l'époque, nous avions l'impression que chaque fois que nous créions un nouveau volet de la série Super Mario - qui s'était alors étendue à la 3D - cela devenait plus compliqué. Après la sortie de Super Mario Galaxy en 2007, l'objectif était de développer un jeu Super Mario en 3D plus accessible, et le résultat a été New Super Mario Bros. Wii, un jeu Super Mario à défilement latéral de base auquel même les nouveaux joueurs pouvaient facilement jouer. Le résultat a été New Super Mario Bros. Wii, un jeu de base de Super Mario à défilement latéral auquel même les nouveaux joueurs pouvaient facilement jouer. Cela a ensuite conduit à la sortie du jeu encore plus simple Super Mario Run (une application mobile sortie en 2016). Récemment, les gens de toutes les générations ont apprécié le jeu 3D Mario Super Mario Odyssey (sorti en 2017), donc pour les jeux Mario 3D à l'avenir, nous voulons essayer de nous étendre davantage de nouvelles façons.