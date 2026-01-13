Nintendo Rétrospective 2025 : revivez votre année de jeu en un clic
La classique rétrospective annuelle de Nintendo est disponible, l'heure de faire le point sur votre activité sur Nintendo Switch (et Nintendo Switch 2) sur cette année 2025. Combien d'univers avez-vous parcouru ? Quel a été votre genre de prédilection cette année ? Et avez-vous sélectionné votre jeu de l'année ? La réponse a vos questions se trouve juste-ici. N'hésitez pas d'ailleurs à partager vos chiffres en commentaire. Du côté de votre serviteur, cela aura une année baignée par les jeux de rôle (encore). Espérons que cette année 2026 soit elle-aussi chargée en bonnes surprises vidéoludiques et en bons moments passés seul, entre amis ou en famille devant nos consoles hybrides.
Votre rétrospective 2025 est arrivée !— Nintendo France (@NintendoFrance) January 13, 2026
Parcourez votre année sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, désignez votre jeu favori, et bien plus ! #NintendoSwitch2025
Rendez-vous ici : https://t.co/DA6ZUCtpGo pic.twitter.com/o3SBKjXutx