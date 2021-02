Nintendo annonce la fin des réparations pour la 3DS et la 3DS XL

Voilà, c'est fini, Le site officiel de Nintendo Japon nous apprend qu'à partir du 31 mars prochain, il ne sera plus possible de faire réparer officiellement sa Nintendo 3DS et sa Nintendo 3DS XL par Nintendo. En cause : certaines pièces indispensables à la réparation sont désormais en rupture de stock ou en passe de l'être. Si vous avez une vielle 3DS a retaper, c'est donc le moment ou jamais sachant qu' il n'est même pas sûr que Nintendo puisse la réparer en fonction des pièces nécessaire à sa réparation et cela même si vous l'envoyez dans les temps.

Par contre pour le moment les New 3DS, New 3DS XL ainsi que les 2DS et New 2DS XL ne sont pas concernées par le problème et peuvent toujours faire l'objet d'une demande de réparation officielle.

Source : Nintendo