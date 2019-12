Nintendo rend un dernier hommage à la décennie

Dans quelques heures à peine, nous devrons dire au revoir à 2019 pour accueillir 2020. Ce changement d'année implique également le début d'une nouvelle décennie, un évènement que certains ont décidé d'honorer. C'est notamment le cas de Nintendo, qui nous a préparé une image mettant en avant les consoles et les jeux de la firme les plus marquants de ces dix dernières années.

Si on ne peut pas nier le fait que l'image soit assez désordonnée, l'intention est louable. Vous pouvez notamment retrouver l'image en question ci-dessous. Et vous ? Quels sont les consoles et les jeux qui vous ont le plus captivés durant ces 10 dernières années ?