Nintendo perd son procès sur sa politique de remboursement des précommandes sur l'eShop

Alors que les procès médiatiques s'enchaînent autour de la sphère vidéoludique avec notamment les géants Apple et Epic qui se sont affrontés, ou encore les multiples procès de harcèlements chez Blizzard, toutes ces affaires tendent à faire oublier certains procès qui nous concernent nous, joueurs, plus directement. C'est ainsi qu'après avoir oublié cette affaire pendant quelque temps, le procès intenté contre Nintendo eux-mêmes autour de leur politique de remboursement des jeux sur l'eShop, notamment au moment des précommandes, qui est encore plutôt archaïque par rapport à ses concurrents directs.

Au moment où le procès était intenté, Nintendo ne proposait tout simplement de remboursement possible après un acte de précommande d'un jeu sur son eShop, estimant que la prestation délivrée par Nintendo débutait dès l'acte d'achat et non à la sortie du jeu. Pour le tribunal du commerce Européen, cette politique était contestable et celui-ci a donc intenté un procès contre Big N. Depuis le début de cette procédure, Nintendo est revenu en arrière en proposant le remboursement en 1 clic des jeux précommandés si ce jeu doit sortir dans plus d'une semaine, passé ce délai d'une semaine avant la sortie, le remboursement ne sera plus possible. Nintendo vient donc de perdre ce procès intenté par le tribunal du commerce Européen, celui-ci estimant que la prestation en matière de remboursement fournie par Nintendo n'était pas suffisante au moment de la plainte. Actuellement nous ne savons pas les implications qu'aura ce jugement sur la politique de Nintendo mais il est probable que la politique de remboursement de Nintendo est amenée à évoluer rapidement en Europe, Nintendo ayant accepté la décision de justice sans faire appel.

Aimeriez-vous un remboursement de jeu plus accessible et plus libre sur l'eShop ? Nintendo pourrait ainsi lorgner du côté de Steam avec sa politique de remboursement de tout jeu acheté il y a moins de 2 semaines et joué moins de 2 heures.

Source : Pressfire