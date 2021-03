Nintendo fait toujours attention en utilisant ses héros de ne pas "détruire" les souvenirs des joueurs

Depuis plusieurs jours , une entrevue avec Shuntaro Furukawa, l'actuel président de Nintendo, publiée sur le site japonais Nikkei est décortiquée par les sites spécialisée. Grâce à une traduction du site Nintendo Everything on découvre ainsi que Nintendo est très prudent avec ses personnages emblématiques car même si la firme n'hésite pas à chaque nouveau jeu à renverser la table à thé, selon l'expression consacrée, elle veille à ne pas "détruire" les souvenirs des joueurs. Toute la difficulté réside alors à faire évoluer les personnages tout en préservant l'image qu'en ont les joueurs. Ainsi si Link a beaucoup évolué dans le dernier Zelda, fondamentalement il n'a pas changé et surtout il ne renie en rien les autres Link des autres jeux. Retrouvez ci-dessous les propos du président de Nintendo :

Nous devons garder à l'esprit que les origines des personnages se trouvent dans les jeux. Ce sont des personnages auxquels les fans se sont attachés pendant d'innombrables heures de jeu. Nous devons développer ces personnages d'une manière qui ne détruira pas les souvenirs des fans des personnages de leur monde. Nous procédons toujours avec prudence afin de ne pas nuire à la valeur de la marque. Si nous voulons augmenter les ventes à court terme, il existe d'autres moyens de le faire. Il s'agit davantage de savoir ce que nous pouvons faire pour que Nintendo reste une marque appréciée à long terme. C'est le débat que nous avons souvent à l'interne et auquel je réfléchis attentivement lorsque je prends des décisions. Il y a toujours un risque de détruire la marque Nintendo, que nous avons passé plus de 30 ans à construire.

Nintendo a une image de marque puissante qui depuis longtemps est un véritable "label de qualité" rassurant pour tous les joueurs qui peuvent s'y référer les yeux fermés. Il est donc normal que la société japonaise fasse son possible pour la préserver tout en évitant qu'elle se flétrisse avec le temps.

