Nintendo offre un nouveau Game Boy à une grand-mère de 95 ans après que le sien soit tombé en panne

C'est une petite histoire adorable qui fait le tour des réseaux depuis peu . Racontée dans le journal national japonais Asahi Shimbun, elle met en scène une grand mère japonaise de 95 ans qui jusqu'à présent avait l'habitude de jouer à Tetris avec son Game Boy qu'elle gardait toujours près d'elle... Et voilà qu'un jour, arrive ce qui devait arriver : la console de la mamie tombe en panne. Son fils (un jeunot de 70 ans), ayant entendu dire que le service client de Nintendo était "divin", se met alors en tête de faire réparer la console et suite à une confusion, l'envoie directement au S.A.V de Nintendo avec une lettre...

Malheureusement Nintendo ne peut plus réparer la console car elle est trop ancienne et ils n'ont plus les pièces en stock... Cependant l'histoire se termine bien car la firme japonaise a malgré tout répondu à la grand-mère en lui envoyant une longue lettre pour lui souhaiter une bonne santé et une longue vie mais aussi pour lui offrir un Game Boy flambant neuf (retrouvé dans un entrepôt) !

Alors certes, quelqu'un aurait pu prévenir la grand-mère que depuis 1989, il y a d'autres consoles qui sont sorties avec des écrans moins agressif pour les yeux et que la Switch par exemple à un super Tetris 99 mais bon, c'est sûrement l'intention qui compte ! N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire