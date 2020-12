Nintendo of America recherche des stagiaires

C'est le genre d'annonces qui risque de faire rêver pas mal de joueurs, et encore plus ceux qui parlent parfaitement anglais et qui, accessoirement vivent (et peuvent travailler) aux Etats-Unis (ou qui ont un moyen de s'y rendre- ce qui n'est pas gagné en ce moment...) En effet, Nintendo est à la recherche de... Stagiaires ! Près de 18 postes sont en effet à pourvoir dans des domaines divers : recherche, informatique, sécurité, marketing... Si vous voulez "faire sourire les gens" ou simplement en savoir plus, vous pouvez consulter les offres ici.

En tant que stagiaire chez Nintendo of America, vous contribuerez activement à des projets significatifs et acquerrez une expérience de travail pratique précieuse avec une entreprise leader dans l'industrie du divertissement. Pendant le programme de juin à août, votre expérience de travail sera enrichie par du mentorat, des opportunités de réseautage et une exposition aux leaders de l'industrie de toute l'entreprise! Que vous occupiez un poste technique ou non technique, vous ferez partie d'une équipe engagée à faire sourire des millions de personnes dans le monde

Source : Nintendolife