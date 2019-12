Nintendo met à l'honneur les jeux indés les plus vendus de 2019

2019 touche à sa fin et Nintendo a décidé de rendre hommage aux jeux indés les plus vendus de cette année sur Nintendo Switch, à travers une vidéo bien rythmée. On retrouve donc des titres tels que Cuphead, My Friend Pedro ou encore Untitled Goose Game. La vidéo est à voir ci-dessous pour connaître les meilleures ventes indépendants de l'année ou simplement pour trouver un petit jeu en cette fin d'année en vous fiant au vote de la majorité.

Source : Youtube