Nintendo Master Recrute ! - Rejoignez l'équipe en tant que testeur de jeux vidéo

Bonjour à vous fidèles lecteurs !

Avec un mois d'octobre 2022 déjà bien entamé, l'équipe rédactionnelle de Nintendo-Master continue de battre le fer en vous proposant dans ses colonnes diverses news sur l'actualité de Nintendo et de ses partenaires, ainsi que divers tests de jeux. Les demandes de tests se faisant de plus en plus nombreuses ces derniers temps, nous sommes malheureusement contraint de faire des choix et de mettre de côté plusieurs titres chaque mois, malgré le travail acharné de notre équipe de testeurs.

Afin de pouvoir proposer dans nos colonnes des tests aussi bien aux jeux triple A que les jeux indépendants, nous avons besoin de renfort, et c'est pourquoi nous sollicitons de nouveau votre aide ce jour ! Si vous souhaitez profiter de votre passion du jeu vidéo tout en apportant votre contribution sur le site Nintendo-Master et aux nombreux lecteurs visitant le site chaque jours tout comme l'ont fait Thatgunman et Miki_Daisuki dernièrement, nous recherchons actuellement 1 ou 2 testeurs pour rejoindre notre équipe de passionnés. Attention toutefois, ceci n'est pas une offre d'emploi ! L'implication dans le site aussi sérieuse soit-elle est uniquement fondée sur le volontariat. Il n'y a donc pas de rémunération à la clé. Cependant si notre site est fait par des amateurs (éclairés) il n'empêche que nous avons une exigence de qualité professionnelle. Si vous décidez de vous impliquer sur le site, on attendra de vous du sérieux et de la rigueur.

Que vous ayez déjà œuvré en tant que testeur pro, amateur ou indépendant, ou que vous souhaitez découvrir l'envers du décor avec notre équipe, vous êtes les bienvenus. En revanche comme chaque fonction au sein d'une équipe rédactionnelle, il vous sera demandé divers pré-requis pour pouvoir potentiellement nous rejoindre. Si l'aventure vous tente, voici tout ce qui vous sera demandé pour pouvoir proposer votre candidature :

Testeur(s) jeu indépendant et tiers :

Les sorties de jeu ne se résumant pas aux titres AAA, les indépendants et les tiers ont tout autant le droit de bénéficier de tests lorsque ces derniers font appel à nous. Votre mission sera de jouer aux jeux envoyés à Nintendo-Master afin de rendre un test écrit ou vidéo selon vos préférences. Pour vos débuts nous vous solliciterons pour des jeux plus modestes, mais si le travail rendu est de qualité et régulier, nous ferons le nécessaire pour vous proposer des titres plus importants, avec la possibilité de recevoir quand c'est possible des versions physiques.

Pré-requis :

Etre majeur (18 ans et plus)

Bonne maitrise de la langue française (écrite et orale selon le format choisi)

Comprendre l'anglais pour les jeux ne bénéficiant pas de traduction

Nous proposer un test personnel sur le jeu de votre choix pour que nous puissions voir votre niveau d'écriture

Qualités requises :

Savoir se dégager du temps pour faire les tests

Ne pas avoir peur de tester des genres variés

Respect des délais soumis par les éditeurs (généralement 15 jours max après réception du jeu)

Respect des clauses de confidentialité

Savoir rester "objectif" durant un test

Si vous pensez que votre profil correspond à nos attentes, et que vous souhaitez apporter votre contribution sur le site, merci de nous contacter sur l'adresse mail rec@nintendo-master.com. Pour rappel, étant donné que nous travaillons sur Nintendo-Master lors de notre temps libre, nous répondrons en général à vos mails le midi ou en soirée. Pas de panique donc si la réponse n'est pas immédiate, nous prendrons le temps de répondre à tous les messages !