Le Journal de Bord des Confinés - 20/03/20

Lundi 16 mars, allocution présidentielle au Journal de 20h, le Président de la République Emmanuel Macron prend une mesure drastique pour l'ensemble du pays, tout comme ses homologues. Les français sont appelés à rester confinés chez eux en espérant pouvoir ainsi ralentir la propagation du Covid-19. Ce confinement devant aller au moins jusqu'au 2 avril, une question demeure... Comment s'occuper durant tout ce temps ? Nous vous invitons donc dans cette situation un peu particulière à découvrir chaque jour comment les membres du staff Nintendo-Master tuent le temps, en attendant de pouvoir retrouver une vie à peu près normale...



Confinement COVID-19 : JOUR 4



Vendredi 20 mars 2020 , 4ème jour de confinement. Nous avons eu la bonne idée de vivre cette période en famille, les parents, ma soeur, son homme et moi-même, réunis dans une maison de campagne dans la banlieue de Bordeaux. Si l'idée était louable au départ, les engueulades quotidiennes entre ma soeur et son Jules me donnent régulièrement envie de les balancer à coup de pied dans le derrière au milieu de la rue, étant aussi un des nombreux points de contrôle de la ville.

Mais bon, restons encore un minimum civilisé, il y a largement de quoi faire pour s'occuper, et les écouteurs sont là pour masquer la nuisance sonore de leurs beuglements. Aujourd'hui avec ce beau soleil, j'ai donc décidé de m'atteler au nettoyage de la table du jardin, qui n'avait pas été astiquée depuis au moins l'été dernier. Avec un peu d'huile de coude et beaucoup d'eau savonneuse, la grande est enfin nettoyée, prête à nous accueillir pour notre prochain déjeuner barbecue... Si ce n'est qu'on n'a plus de barbecue et qu'il faut limite se battre en magasin pour trouver un bout de barbaque par les temps qui courent...

Heureusement une bonne nouvelle est venue égayer cette journée, alors que les magasins en ligne et les services de transports sont de plus en plus affectés par les restrictions de déplacement et les fermetures obligatoires, je viens de me faire livrer mon exemplaire de Animal Crossing : New Horizons pour la Nintendo Switch. À défaut de pouvoir m'évader sur une île déserte, je pourrai au moins m'évader quelques heures par jour manette en main. Prochaine étape maintenant, préparer la prochaine expédition dans les magasins pour tenter de faire les courses de la semaine...

Ce premier Journal de Bord des Confinés est déjà terminé. Nous vous remercions de nous avoir prêté attention. A compter de demain, ce sera un autre membre qui prendra la parole pour partager avec vous son quotidien. N'hésitez pas également à nous raconter de quelles manières vous tuez le temps en ce moment dans les commentaires !