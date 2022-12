Nintendo-Master - Nos idées cadeau pour ce Noël

Noël est en approche et vous n'avez toujours pas d'idée pour faire plaisir aux joueurs qui vous entourent ? Qu'à cela ne tienne, l'équipe Nintendo-Master s'est réunie pour vous faire une petite liste non exhaustive des jeux et accessoires Nintendo Switch à déposer sous le sapin cette année. N'hésitez pas bien sûr à nous faire part en commentaire de ce que vous voudriez voir sous le sapin cette année !

Splatoon 3

Acheter sur amazon.fr

L'avis de Babidu sur Splatoon 3 : Basé sur les regrets d'un Splatoon 2 vu comme une mise à niveau de Splatoon premier du nom sur Nintendo Switch, ce Splatoon 3 a tout pour plaire aux fans de la saga. Si les nouveautés sont légion, c'est grâce à son nouveau mode solo, plus parfait que jamais, et grâce à ses nouvelles armes que le jeu se démarque de ses prédécesseurs. Toujours plus fluide, plus technique mais aussi définitivement plus accessible, Splatoon 3 est l'épisode de la maturité pour cette saga encore toute fraîche et constitue la meilleure expérience Splatoon à ce jour. Destiné à des mises à jour régulières et à un bel avenir, les joueurs multijoueurs et les fans de la saga devraient se lancer dans ce troisième épisode quasi-exempt de défauts malgré l'absence d'un nouveau mode de jeu marquant.

The Legend of Zelda : Breath of the Wild

Acheter sur amazon.fr

L'avis de Babidu sur The Legend of Zelda : Breath of the Wild : Hop hop hop, les 87 millions de possesseurs de Nintendo Switch qui ne possèdent pas ce chef d'oeuvre, il est temps de vous rattraper et de vous mettre à jour avant Tears of the Kingdom

L'avis de rifraff sur The Legend of Zelda : Breath of the Wild : La perfection étant par définition imparfaite, The Legend of Zelda : Breath of The Wild est un titre parfait qui est déjà inscrit au panthéon des meilleurs jeux jamais créés. Nintendo a réussi l'exploit de redéfinir non seulement les bases des jeux Zelda mais aussi celles des jeux en monde ouvert. Jamais aucun jeu n'avait jusqu'à présent procuré un tel sentiment de liberté et d'excitation mélangées. Chaque seconde de chaque minute de chaque heure de jeu est un pur bonheur de joueur qu'il sera désormais très difficile de surpasser. Vous allez aimer vous perdre dans The Legend of Zelda : Breath of The Wild et vous allez y jouer pendant longtemps. Tour à tour merveilleux, exaltant, amusant, délirant, féerique, triste et surprenant, The Legend of Zelda : Breath of The Wild est un grand jeu. Inoubliable, tout simplement.

Mario Kart 8 Deluxe

Pass Circuits Additionnels

Acheter sur amazon.fr

L'avis de Babidu sur Mario Kart 8 Deluxe : Pass Circuits Additionnels Nous n'aurons pas de nouveau Mario kart avant au moins 2024, pourquoi se priver d'un gros pack de circuits à bas prix ?

L'avis de ggvanrom sur Mario Kart 8 Deluxe : Pass Circuits Additionnels Pour ceux n'ayant pas eu l'occasion de le faire sur Wii U, Mario Kart 8 Deluxe reste une valeur sûre de la Nintendo Switch avec son contenu généreux. Mario Kart 9 se laissant cruellement désirer, Le Pass Circuits Additionnels reste un excellent moyens de (re)découvrir les circuits des opus précédents sans avoir à ressortir nos vieilles consoles.

YS IX : Monstrum Nox

Acheter sur amazon.fr

L'avis de ggvanrom sur YS IX : Monstrum Nox Un petit bijou du genre Action-RPG de par sa qualité d’écriture, ses personnages attachants et son gameplay simple et efficace. Son histoire solide et sa musique suffisent presque à faire l’impasse sur les limitations graphiques du titre.

Monster Hunter Rise

Acheter sur Nintendo Switch

L'avis de Lotario sur Monster Hunter Rise Monster Hunter Rise est une réussite totale. Ce sera l'opus adéquat pour accueillir les néophytes tout en permettant aux vétérans d'y trouver leur compte. Réunissant tout ce qui fût l'essence de la saga tout en pérennisant la modernité apportée récemment, nous sommes en présence d'un titre excellent qui offrira de longues heures de jeu. Le multijoueur a été soigné, renforçant l'aspect communautaire pour les groupes de chasseurs. Techniquement très réussi, la richesse de ses environnements vous poussera parfois même à flâner avant de chasser.

Bayonetta 3

Acheter sur amazon.fr

L'avis de rifraff sur Bayonetta 3 Bayonetta 3, c'est Bayonetta puissance 10 000 ! Le jeu est un grand huit impressionnant qui entraîne les joueurs dans un tourbillon de délires et de séquences démesurées d'anthologie. Superbement réalisé et bourré d'humour et de second degré, le jeu est une vraie pochette surprise qui saura contenter tous les joueurs dont les plus exigeants malgré quelques problèmes de caméra.

Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée - Edition Ultime

Acheter sur amazon.fr

L'avis de ggvanrom sur Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée - Edition Ultime Que l’on soit fan de la licence ou non, Dragon Quest XI S est un indispensable pour tous les amateurs de J-RPG. Le titre nous offre une histoire nous faisant voyager aux 4 coins du monde, que ce soit grâce à la faune et la flore, les thématiques des villes ou encore les accents des personnages que l’on rencontre. Bien que démarrant sur une note de déjà-vu, le scénario arrive à surprendre grâce à ses divers rebondissements et l’omniprésence du ton dramatique, qui est une marque de fabrique de la licence. Extrêmement généreux dans son contenu, le titre n’a pas à rougir de son travail de finition. À ce jour, nous avons entre les mains la version la plus complète de Dragon Quest XI, avec le mode 2D exclusif, le doublage japonais, les quêtes additionnelles et les diverses améliorations de gameplay. En bref, Dragon Quest XI S est un véritable appel à l’aventure, et nous ne pouvons que vous conseiller de prendre part au voyage en compagnie de l’Éclairé et de ses compagnons de route.

Hollow Knight

Acheter sur amazon.fr

L'avis de rifraff sur Hollow Knight Hollow Knight est un petit bijou du jeu d'aventure qui ne vous laissera pas indifférent et se révèle parfait sur Nintendo Switch ou il peut être joué sur la télé ou en mode portable.Visuellement magnifique et laissant une grande liberté d'action aux joueurs, Hollow Knight est un jeu aussi exigeant que gratifiant. Il mettra vos nerfs et vos petites cellules grises à rude épreuve mais en contre partie vous émerveillera et vous étonnera jusqu'à sa fin mémorable et bouleversante.

Ni no Kuni : La Vengeance de la Sorcière Céleste

Acheter sur amazon.fr

L'avis de ggvanrom sur Ni no Kuni : La Vengeance de la Sorcière Céleste. Un bijoux de RPG qui n'a pas eu le succès escompté que ce soit sur Nintendo Switch ou les consoles concurrentes. Pourtant, le titre en a sous le capot et vous promet de longues heures d'émerveillement grâce à sa patte artistique et son scénario.

Rune Factory 4 Special

Acheter sur amazon.fr

L'avis de ggvanrom sur Rune Factory 4 Special. Bien que le 5ème volet soit sorti sur Nintendo Switch cette année, je garde une préférence pour Rune Factory 4 Special. Bien que le titre souffre de graphismes en deçà de ce que peut faire la Nintendo Switch, Rune Factory 4 Special est un des jeux de la licence les plus aboutit à ce jour. Avec ses nombreuses activités allant de l'entretien de la ferme à l'élevage de monstres, en passant par la confection d'armes ou l'exploration d'un donjon, cette version Switch promet un contenu plus que généreux. qui vous tiendra en haleine durant de nombreuses heures, que ce soit pour le scénario ou pour le plaisir d'entretenir votre ferme.

Atelier Ryza 2 : Les Légendes Oubliées & Le Secret de la Fée​

Acheter sur amazon.fr

L'avis de ggvanrom sur Atelier Ryza 2 : Les Légendes Oubliées & Le Secret de la Fée Atelier Ryza 2 : Les Légendes Oubliées & Le Secret de la Fée emboîte le pas de son aîné en proposant de retrouver une partie de nos camarades du premier opus pour une toute nouvelle aventure. La maîtrise de l’alchimie est toujours aussi addictive, l’exploration a reçu une amélioration des plus agréable, les combats sont dynamiques, et la bande-son est encore une fois de très bonne qualité. Hélas malgré l’arrivée de sous-titres en français plus qu’appréciée, cet épisode est aussi celui qui a un des scénarios les moins intéressants, et des dialogues qui ne rendent absolument pas honneur à la série malgré l’effort notable de Gust à fournir plus d'échanges entre les compagnons au fil de l’aventure.

Life is Strange Arcadia Bay Collection

Acheter sur Nintendo Switch

L'avis de Lotario sur Life is Strange Arcadia Bay Collection Life is Strange Arcadia Bay Collection était très attendu après un premier report, malheureusement il souffre d'un petit retard technique et d'un passage en mode remaster plus que timide. Mais ce détail reste minime comparé à l'atmosphère exceptionnelle de ces deux jeux et de leur écriture incroyable. Bien que des choix à conséquences soient mis en avant, les conséquences ne seront pas suffisamment grandes pour créer des timelines différentes. Ceci dit, vous ressentirez tout de même le poids de vos actes au cours de votre avancée, vous poussant ainsi à vous demander ce qu'il en aurait été avec d'autres choix. Une bonne expérience si vous n'avez pas eu l'occasion de faire les jeux originaux.

Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope

Acheter sur amazon.fr

L'avis de rifraff sur Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope Si l'ADN de Mario + The Lapins Crétins est d'être surprenant alors Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope est bien la suite de Kingdom Battle. Très différent du jeu d'origine mais plus grand, plus beau et bien plus délirant, le jeu d'Ubisoft vous invite à vivre une grande aventure bourrée de surprises et d'humour à même de plaire à tous les joueurs. Un nouveau hit pour la Nintendo Switch.

Kirby et le Monde Oublié

Acheter sur amazon.fr

L'avis de rifraff sur Kirby er le Monde Oublié Adorable mais néanmoins redoutable, Kirby et Le Monde Oublié est une vraie réussite, bourrée d'idées, d'énigmes et de surprises. C'est un jeu visuellement magnifique et particulièrement bien réalisé qui enchaîne les morceaux de bravoure et les séquences de plus en plus spectaculaires. Probablement le meilleur jeu Kirby de ces dernières années et un hit de plus pour la Nintendo Switch.

Tactics Ogre: Reborn

Acheter sur amazon.fr

L'avis de Thatgunman sur Tactics Ogre: Reborn Tactics Ogre : Let Us Cling Together a toujours gardé un statut de jeu culte auprès des amateurs de tactical RPG. Un scénario haletant, un gameplay qui prend le temps de révéler sa profondeur tout au long du jeu et des musiques magnifiques. On retrouve tous ces éléments dans Tactics Ogre : Reborn, embellis par des retouches d’interface et des options d’accessibilité. On regrettera juste la partie graphique, et notamment les sprites des personnages et les décors, qui détériorent légèrement l’image. Tactics Ogre : Reborn est sans nul doute l’édition définitive de Tactics Ogre, et démontre que ce jeu a su traverser les âges sans perdre de sa superbe.

Xenoblade Chronicles 3

Acheter sur amazon.fr

Avis de ggvanrom sur Xenoblade Chronicles 3 Que dire de plus si ce n'est que Xenoblade Chronicles 3 est le RPG de cet été 2022 tout supports confondus. Réussissant le pari de proposer une histoire accessible et prenante aussi bien aux fans qu'aux néophytes, les thématiques abordées sont une nouvelle fois profondes et intéressantes, tout en étant sublimées par la direction artistique du titre et le développement de ses personnages. Si l'on apprécie la mise à jour effectuée au niveau des combats et des quêtes annexes, le titre pêche une fois encore avec l'ergonomie de ses menus liés à la gestion des objets. Hormis ce petit point noir et certains ennemis faisant office de sacs à PV, Xenoblade Chronicles 3 a tout ce qu'il faut pour satisfaire les amateurs de RPG.

Just Dance 2023 (Code de Téléchargement)

Acheter sur amazon.fr

L'avis de ArwennaVampyr sur Just Dance 2023 Le changement de style et d’interface est drastique pour ce nouvel opus de Just Dance 2023 Edition qui vise une vision plus récente de ce qui se fait un peu partout. L’envie également d’inclure une histoire est un point intéressant. Nous verrons si cette idée sera poursuivie dans les années à venir. Encore une fois Ubisoft propose un large choix de styles musicaux avec des chorégraphies aussi bien pour les débutants que pour les amoureux de la danse. Le système d’abonnement au nouveau service de Just Dance + semble également très intéressant et peut permettre aux passionnés d’y voir un bon investissement avec un abonnement annuel qui leur permettra de goûter à un large catalogue de chansons jusqu’à la prochaine édition du titre. Ce nouveau Just Dance à vraiment de quoi séduire.

Manette Nintendo Switch Pro

Acheter sur amazon.fr

L'avis de Babidu sur la Manette Nintendo Switch Pro La meilleure manette pour la Nintendo Switch et c'est la seule chose "pro" qu'on aura jamais sur la Switch

L'avis de ggvanrom sur la Manette Nintendo Switch Pro Bien que de nombreuses manettes pullulent sur le marché des accessoires Nintendo Switch, rien ne remplacera la Manette Nintendo Switch Pro. La qualité de ses grips rend les longues sessions confortables, l'autonomie et généreuse, et la manetette embarque les mêmes fonctionnalités que les Joy-Con officiels. Un achat presque impératif si vous jouez beaucoup avec la Switch branchée à votre téléviseur.

Shadowcast - Genki

Acheter sur Genkithings.com

L'avis de ggvanrom sur le Shadowcast A première vue, ce petit dongle ne ressemble à rien, et pourtant il nous a sauvé la mise plus d'une fois au sein de Nintendo-Master. Une fois branché au dock de votre Nintendo Switch, et relié à votre PC, il vous permet d'enregistrer sans latence ni perte de qualité vos sessions de gameplay. L'accessoire permettra également aux streameurs de pouvoir enregistrer et diffuser leur contenu avec leur communauté à un prix vraiment très intéressant.

Carte Micro SDXC 512 Go Classe 10 - SANDISK

Acheter sur amazon.fr

L'avis de ggvanrom sur la Carte Micro SDXC 512 Go Classe 10 - SANDISK La rédaction recevant énormément de jeux sous la forme de codes pour effectuer nos tests, la capacité de stockage de la Nintendo Switch a toujours été un problème pour nous, et nous avons dû rapidement nous pencher vers des solutions de stockage alternatifs. Me concernant, j'utilise les cartes Micro SDXC de la marque SANDISK et je n'ai jamais été déçu. Bien que la Nintendo Switch soit compatible avec les Micro SDXC de 1To, elles sont encore relativement hors de prix. Si vous jouez à beaucoup de jeux dématérialisés, je vous conseille d'investir dans une Micro SDXC de 256 ou de 512 Go, plus abordables.

Livre La Game Boy en 350 Jeux

Acheter sur amazon.fr

L'avis de Babidu sur La Game Boy en 350 Jeux Difficile de faire le tri avec plus d'un millier de jeux officiels parus sur la première console portable de Nintendo dénommée la Game Boy. Third éditions nous propose pour cette fin d'année un ouvrage réalisé par un groupe de collectionneurs et de passionnés de la petite monochrome pour en tirer 350 jeux qui ont marqué l'histoire de la portable. Un achat de goût pour les collectionneurs qui aiment la lecture.

La cuisine dans Zelda - Les recettes inspirées d'une saga mythique

Acheter sur amazon.fr

L'avis de ggvanrom sur La cuisine dans Zelda - Les recettes inspirées d'une saga mythique Chez Nintendo-Master, nous sommes plutôt adepte de bons graillons. Et pour ça, il faut avouer que les livres de cuisine du Gastronogeek nous ont toujours tapés dans l'œil. Initialement pensé comme un projet participatif, La cuisine dans Zelda - Les recettes inspirées d'une saga mythique a finalement eu le droit à une sortie grand public en cette fin d'année. Disponible dans toutes les boutiques, n'hésitez pas à offrir cet ouvrage aux amateurs de cuisine !

Console Game & Watch : The Legend of Zelda System

Acheter sur amazon.fr