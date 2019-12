Nintendo Labo X Pokémon Quest annoncé au Japon

En février prochain , le magazine japonais Kindergarten publiera un numéro spécial incluant des planches en carton pour le jeu Nintendo LABO : Multi-Kit reprenant au choix les formes de Pikachu, Evoli et Bulbizar façon Pokémon Quest. Ainsi comme dans le mini jeu de la Voiture téléguidée, il sera possible de diriger son Toy-Con véhicule Pokémon et même de créer un chemin spécial en carton... Pour le moment ces planches collectors ne sont annoncées qu'au Japon et ne devraient être disponibles que via le magazine... Vous pouvez en avoir un aperçu avec l'image ci-dessous.

Restez à l'écoute pour plus de détails...