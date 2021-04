Joyeux Anniversaire Kirby, la petite boule rose préférée de Sakurai fête ses 29 ans

Et non vous ne rêvez pas, la petite boule rose créée par Sakurai prend de l'âge. Et même si à l'instar de son créateur celle-ci ne semble pas vieillir, comme l'a dit un grand philosophe "les hommes mentent mais pas les chiffres", et cela fait donc désormais 29 belles années que Kirby a vécu sa toute première aventure. Kirby' Dream Land est en effet sorti le 27 avril 1992 au Japon, c'est seulement quelques mois plus tard qu'il fut exporté hors du Japon ( le 1er août aux États unis et le 5 novembre chez nous).

puis ses débuts sur Nes, Kirby a appris à manier de nombreux pinceaux et a acquis moult capacités différentes. Le dernier épisode en date est le très bon Kirby Star Allies sorti sur Nintendo Switch en 2018 . La saga s'est aussi déclinée en épisode dérivés sur pas moins de 16 itérations. De Kirby's Pinball Land à Kirby Battle Royal on peut dire que Kirby a bien appris de son confrère Mario en ce qui concerne sa capacité à se décliner sur différents concepts.

Afin de célébrer cet anniversaire comme il se doit la page twitter officielle de Kirby au Japon en a profité pour publier deux artworks inédits (enfin disons plutôt une version colorée et une version en noir et blanc). Nous vous les avons mis en fin d'article si vous souhaitez les admirer dans une meilleure qualité.

Et vous, quel est votre meilleur souvenir en compagnie de Kirby ? N'hésitez pas à le partager en commentaires afin de nous aussi fêter dignement cet anniversaire (avec un peu de retard je vous l'accorde).