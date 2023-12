Nintendo Gamecube - Masahiro Sakurai souhaitait intégrer une molette sur les manettes de la console

En plus d'être le développeur derrière la mythique licence Super Smash Bros., Masahiro Sakurai apprécie particulièrement de partager ses expériences de développeurs avec les joueurs ainsi que ses pairs, novices et expérimentés. Ce partage, Masahiro Sakurai le fait via sa chaîne Youtube Masahiro Sakurai on Creating Games où il diffuse régulièrement des anecdotes de développement. Dans sa dernière vidéo en date, il nous raconte que lors du développement du de la Nintendo Gamecube, il avait été approché pour proposer des idées de fonctionnalités. Masahiro Sakurai avait ainsi insisté sur sa volonté d'inclure aux manettes une molette de défilement comme on peut trouver sur les souris de PC. Une idée qui n'a finalement pas été retenue, mais qui reste pas moins pertinente selon l'intéressé.

Si les consoles de jeu avaient des molettes de défilement, la sélection des menus serait vraiment facile. Les jeux utilisent toutes sortes d'entrées, mais parmi toutes, les sélections de menu sont quelque chose que j'aimerais faire rapidement. Une molette de défilement me permettrait d'aller directement à mon choix et d'en finir en un clin d'œil. Les sélections seraient vraiment plus rapides. Bien entendu, son utilisation ne se limiterait pas aux seuls menus. Dans les jeux, il y a beaucoup de situations où l'on essaie de choisir une chose parmi un groupe, et j'ai pensé qu'une molette de défilement rendrait cela plus pratique. J'ai également pensé qu'il serait agréable que la molette ait une sensation de "clic". Les jeux sont faits pour jouer, et ce retour d'information tactile rendrait le jeu plus immersif.