Nintendo arrête la production de trois coloris de Joy-Con

D'après la page dédiée aux accessoires de la Nintendo Switch du site officiel Nintendo Japon, Nintendo mettrait fin à la production de trois sets de Joy-Con : les Joy-Con Gauche Jaune Néon/Droite Jaune Néon, les Joy-Con Gauche Rouge/Droite Rouge et les les Joy-Con Gauche Gris/Droite Gris. Cependant, les Joy-Con sont actuellement toujours en vente et on devrait les trouver encore un petit bout de temps. Pour rappel, en Europe, la paire de manettes Joy-Con Rouges est vendu en exclusivité sur le My Nintendo Store au prix de 79,99€ (voir détails ici)

Source : Nintendo