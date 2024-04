Nintendo ferait l'impasse sur la Gamescom 2024

On pouvait y croire, mais cet espoir semble désormais révolu. Après un Nintendo présent à la Gamescom 2023 (le plus grand salon européen de jeux vidéo qui se déroule à Cologne en Allemagne), la firme japonaise semble avoir décliné l'invitation pour l'édition 2024. C'est en tout cas selon le média allemand (donc bien placé pour le savoir) Games Wirtschaft qui aurait posé la question de la présence de Nintendo au salon et qui aurait reçu une réponse négative de la part de l'un de ses organisateurs.

Toujours prévu à Cologne, cette Gamescom 2024 aura lieu du 21 août au 24 août prochain et devrait présenter moult jeux Nintendo Switch sans pour autant pouvoir s'appuyer sur les créateurs de la console hybride et leurs nombreux studios de développement. La cérémonie d'ouverture de la Gamescom 2024 se déroulera la veille et sera toujours présentée par Geoff Keighley sous la forme d'un Opening Night Live, cette présentation vidéo sera aussi disponible sur Youtube en direct.