Nintendo et The Pokémon Company portent plainte contre Palworld et son développeur Pocketpair

Dans un court message publié sur ses réseaux et sur son site internet, Nintendo vient d'annoncer la Nintendo Switch 2 porter plainte contre Pocketpair l'éditeur et développeur du jeu Palworld qui est sorti en early access en janvier dernier . Cette plainte a été déposée le 18 septembre 2024 auprès du tribunal de district de Tokyo. Elle accuse Palworld et donc Pocketpair d'avoir enfreint plusieurs brevets détenus par Nintendo et The Pokémon Company, Palworld possédant en effet quelques similitudes avec la franchise des monstres de poche, comme avaient pu le noter certains joueurs.

Nintendo annonce par la même occasion demander des dommages et intérêts à Pocketpair tout en demandant l'arrêt immédiat des usages desdits brevets (même si ceux-ci ne sont pas explicités dans le court texte). Après avoir annoncé, il y a plus de huit mois , se pencher sur l'affaire, Nintendo et The Pokémon Company se décident enfin à passer à l'attaque. Affaire à suivre...

We posted the News Release "Filing Lawsuit for Infringement of Patent Rights against Pocketpair, Inc."https://t.co/76ttENZXtv — 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) September 18, 2024

Source : Nintendo