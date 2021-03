Découvrez dès le 1er avril les Super Offres Multijoueur sur l'eShop de la Nintendo Switch

Marre des aventures en solo et envie de vous orienter vers les expériences multijoueur en local et en ligne ? Grâce aux Super Offres Multijoueur, vous pourrez faire l'acquisition de titres variés à prix remisés allant jusqu'à -75%, et ce sur un catalogue de plus de 190 jeux. Combat, Course, TPS, bien des genres seront au rendez-vous. Les Super Offres Multijoueur débuteront le jeudi 1er avril à 15 h et se termineront le dimanche 11 avril à 23 h 59 .

Nous vous laissons découvrir quelques-uns des principaux titres du catalogue eShop qui profiteront de cette promotion. Le reste sera accessible directement via la page eShop de la Nintendo Switch.

Splatoon 2 / Nintendo / -33 %

/ Nintendo / -33 % Crash™ Team Racing Nitro-Fueled / Activision / -50 %

/ Activision / -50 % Dragon Ball FighterZ / BANDAI NAMCO Entertainment / -84 %

/ BANDAI NAMCO Entertainment / -84 % Puyo Puyo™ Tetris® 2 / SEGA / -38 %

/ SEGA / -38 % Super Mario Party / Nintendo / -33 %

/ Nintendo / -33 % Diablo III: Eternal Collection / Blizzard Entertainment / -50 %

/ Blizzard Entertainment / -50 % Overwatch / Blizzard / -50 %

/ Blizzard / -50 % New Super Mario Bros. U Deluxe / Nintendo / -33 %

/ Nintendo / -33 % Mortal Kombat 11 / WB Games / - 60 %

/ WB Games / - 60 % GRID™ Autosport / Codemasters / -30 %

/ Codemasters / -30 % Streets of Rage 4 / DotEmu / -35 %

/ DotEmu / -35 % Killer Queen Black / Liquid Bit / -30 %

/ Liquid Bit / -30 % LEGO® CITY Undercover / WB Games / -75 %

/ WB Games / -75 % Terraria / 505 Games / -50 %

/ 505 Games / -50 % Super Bomberman R / KONAMI / -75 %

/ KONAMI / -75 % Nidhogg 2 / Messhof / -60 %

/ Messhof / -60 % Heave Ho / Devolver Digital / -50 %

/ Devolver Digital / -50 % FAST RMX / Shin'en Multimedia / -30 %

Source : Nintendo