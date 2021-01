Nintendo eShop - Résumé des sorties du mois de décembre 2020

Si les fans de Nintendo ont été quelque peu déçus de ne pas avoir eu de gros titres à se mettre sous la dent durant mois de décembre, les tiers et indés ont tout de même été présents pour alimenter la console. C'est donc avec une vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais qui propose du contenu pour tous les goûts et toutes les bourses, comme le fameux Among Us annoncé lors du dernier Indie World de l'année 2020.

N'hésitez pas à nous faire part en commentaire des perles du Nintendo eShop que vous avez pu dénicher durant cette année 2020, et qui auraient été injustement boudé par Nintendo ou le grand public.