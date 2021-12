Nintendo eShop - Découvrez la sélection de Nintendo pour le mois de Décembre 2021

Alors que dans moins de 48h nous dirons officiellement au revoir à l'année 2021, Nintendo nous dévoile sa dernière sélection de titres à ne pas louper sur l'eShop de la Nintendo Switch. Une sélection de titres parus en décembre qui reste bien sûr exhaustive tant les jeux à sortir en un mois étant nombreux. Nous pourrons y trouver entre autres le fameux Twelve Minutes ou encore la compilation Danganronpa Decadence qui est pour ainsi dire un must have pour les amateurs de jeux mortels et d'enquêtes.

Comme d'habitude nous vous laissons découvrir la vidéo ci-dessous, et nous vous donnons rendez-vous dans les commentaires pour nous indiquer quelles sont les petites pépites du mois à vos yeux.