Nintendo eShop - Résumé des sorties du mois de février

Février ferme lentement ses portes, laissant place au mois de mars, et comme à chaque fin de mois, il est l'heure pour Nintendo de nous dévoiler sa sélection des meilleurs titres eShop du mois. Si quelques jeux comme Two Point Hospital offrent quelques moments de calme, vous constaterez pas vous-même que ce mois de février se concentre essentiellement sur de l'action pure avec des titres comme Metro Redux ou encore Devil May Cry 3 : Special Edition.

Celle sélection étant bien sûr subjective, n'hésitez pas à nous partager dans les commentaires les titres que vous avez téléchargé et apprécié, ou au contraire détesté durant ces dernières semaines.