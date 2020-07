Nintendo dévoile de nouvelles vidéos pour mettre en avant l'eShop

Est-ce la volonté de mettre en avant sa boutique en ligne, ou suite à un ras le bol de voir les joueurs acheter leurs jeux dématérialisé en passant par d'autres plateformes ? En tout cas, Nintendo est bien décidé à mettre en avant via deux nouveaux spots publicitaires les avantages du Nintendo eShop. Au menu, un rappel sur les options de recherches dans le catalogue de jeu, et surtout les avantages de l'achat dématérialisé, comme la possibilité d'emmener les jeux partout avec soi, ou encore la possibilité de profiter de nombreuses offres et démos gratuites.

Nous vous laissons découvrir les deux derniers spots ci-dessous.