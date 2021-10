Nintendo eShop - Découvrez la sélection de Nintendo pour le mois de Septembre 2021

Déjà un peu plus d'un mois que les vacances sont terminées pour la plupart d'entre-nous et que les plus jeunes sont retournés à l'école. Si nous n'avons pas eu le temps de voir défiler le mois de septembre, les sorties de jeux sur l'eShop de la Nintendo Switch se sont enchaînées. Afin de ne pas perdre le fil, Nintendo nous a préparé une petite vidéo des meilleures titres parus durant ce mois de septembre, nous vous laissons la découvrir ci-dessous.

Comme toujours, cette vidéo n'est qu'une infime présentation des nombreux titres parus le mois dernier. Si vous avez eu un coup de cœur dans les sorties du mois de septembre, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires !