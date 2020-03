Nintendo fait une donation de milliers de masques pour luter contre le #coronavirus

Avec la pandémie de coronavirus qui continue de sévir sur le globe, nombreux sont les appels au dons de masques respiratoires afin de permettre aux personnes étant en première ligne de l'infection de luter en minimisant les risques. Si de nombreuses entreprises ont déjà apportées leur soutien, Nintendo a annoncé également participer en envoyant des milliers de masque N95 au service Eastside Fire and Rescue situé à North Bend dans l'Etat de Washington.

Ce stock avait initialement été mis de côté par Nintendo pour se préparer en cas de situation d'urgence, mais le coronavirus étant une situation plus qu'exceptionnelle, ils ont décidé de faire cette donation à destination des pompiers et secouristes de l'Eastside Fire and Rescue.